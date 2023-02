Waar gaan de miljoenen voor Giro555 heen? ‘Materiële noodhulp, maar ook aandacht voor mentale hulp’

Nationale ActiedagHulporganisaties hopen dat we vandaag massaal doneren aan Giro555. Waar gaat het geld heen in Turkije en Syrië? ,,Overdag verlenen onze mensen hulp, 's nachts slapen ze in auto's.’’