Waar is Melania? First Lady al weken niet in openbaar gezien

De Amerikaanse First Lady Melania Trump is al weken niet meer in het openbaar verschenen. Op 10 mei was het de laatste keer dat ze zich liet zien aan de zijde van haar man, Donald Trump. De Amerikaanse media berichten veel over haar 'verdwijning', maar zelf heeft ze via een tweet laten weten dat alles in orde is.

Of er iets met de First Lady aan de hand is en wat dat dan kan zijn, daarover wordt desondanks veelvuldig gespeculeerd. Zeker aangezien ze zich afgelopen vrijdag wederom niet aansloot bij het gezelschap van haar man voor een weekendje in het presidentiële buitenverblijf in Camp David. Dat was al de 22ste dag op rij dat ze niet gezien is in het openbaar.

En inmiddels is ook bekend gemaakt dat ze deze week niet aanwezig zal zijn bij de G7-ontmoeting in het Canadese Quebec. Vorig jaar vergezelde ze de president daar nog wel. En de week erna zal ze evenmin meereizen naar Singapore voor de top met Korea, zo zei haar woordvoerster Stephanie Grisham.

Nieroperatie

Op 14 mei werd de First Lady vijf dagen opgenomen in het ziekenhuis voor een nieroperatie en lag ze daar een week in. Volgens Grisham verliep de ingreep goed en waren er geen complicaties. Ze is 19 mei in het Witte Huis teruggekeerd.

Sindsdien heeft ze verscheidene berichten gepost op haar Twitteraccount. Ook op alle speculaties heeft ze via Twitter al gereageerd. Ze is gewoon in het Witte Huis, samen met haar gezin, zo heeft ze laten weten. Ze is hard aan het werk en alles is in orde met haar.