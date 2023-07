Waar komt loslopende leeuwin in Berlijn vandaan? 'Zo'n schattig welpje wordt al snel onhandelbaar’

,,Mijn telefoon staat al heel de dag roodgloeiend", zegt Saidra Schirl, de eigenaar van een bloemenkiosk in de wijk Zehlendorf in Berlijn. De blonde vrouw woont in Kleinmachnow, het Berlijnse stadsdeel waar het roofdier voor het laatst gezien is.



,,Dat het beest nog niet gevonden of neergeschoten is, boezemt mij ergens wel angst in", zegt Schiril. Normaal gesproken maakt ze in de ochtend een wandeling met haar honden langs het Teltowkanaal. ,,Maar die blijven nu binnen.”



De helikopters en drones vliegen al vanaf de vroege uren boven de wijken in het zuiden van de Duitse hoofdstad, waar de politie burgers op het hart druk om met de huisdieren binnen te blijven. Een vrouwelijke klant, eveneens afkomstig uit Kleinmachnow, komt met een schoothondje een bloemetje halen. ,,Ik sloeg vanmorgen bij de wandeling niet linksaf, maar ik ging de andere kant op. Voor je het weet, sta je oog in oog met een gevaarlijk roofdier.’’