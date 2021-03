Waarom de moord op Britse Sarah zoveel losmaakt, ook hier

Nederlan­der (23) opgepakt voor gewelddadi­ge bestorming Rode Fort in Delhi

10 maart De Indiase politie heeft een Nederlander opgepakt die eind januari betrokken was bij gewelddadige boerenprotesten in New Delhi. De 23-jarige man, die in Groot-Brittannië woont, bestormde met honderden anderen het beroemde Rode Fort. Hij werd op het vliegveld opgepakt toen hij probeerde te vluchten, melden Indiase media.