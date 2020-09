Waarom Mike (24) zijn criminele vriendin (27) uit de gevangenis wilde bevrijden met een helikopter

10 plaatsen die hope heten Verslag vanuit de VS: ‘Mensen zijn waakzaam, gewapend en klaar om te vechten’

26 september Is er nog hoop in Amerika? Correspondent Karlijn van Houwelingen reist in aanloop naar de verkiezingen dwars door het land, naar tien plaatsen die Hope heten. Vandaag deel 1: Hope, Maine. ,,Dit land staat op het punt over te koken.’’