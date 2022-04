Waarom Oekraïners zo heftig reageren op ‘Russische graandiefstal’

In een toespraak op de Oekraïense televisie uitte de Oekraïense minister van Landbouw, Taras Visotski, vandaag zijn bezorgdheid over het feit dat een groot deel van de naar zijn zeggen 1,5 miljoen ton graan die is opgeslagen in bezet gebied, al gestolen zou kunnen zijn door Russische troepen. Volgens Oekraïne was die diefstal al aan de gang en wordt er de laatste weken alleen maar meer graan naar Rusland gereden. Dat zou niet alleen gevolgen hebben voor de voedselvoorziening en voedselprijzen in Oekraïne, maar ook voor internationale graanexport.