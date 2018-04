Waarom omstreden Orban de baas van de Hongaren blijft

De vraag is niet of hij wint maar met hoeveel. Er is weinig twijfel dat de Hongaarse premier Viktor Orban een feestje gaat vieren.

Zijn harde immigratiepolitiek in combinatie met een economische opleving lijken de winnende combinatie voor een overwinning bij de parlementsverkiezingen. De uitslag wordt laat vanavond verwacht, maar een derde opeenvolgende termijn voor minister-president Orban zit er dik in. In een campagne die vooral in het teken stond van angst en fake news presenteerde Orban (54) zichzelf als redder van de Hongaarse christelijke waarden en cultuur.



Die worden in zijn visie bedreigd door een groot complot van onder meer: vreemdelingen, moslims, immigranten, de bemoeizucht van de EU, van de VN en van humanitaire organisaties en vooral van zijn aartsvijand George Soros. De joodse miljardair wordt afgeschilderd als degene die alles wat de Hongaren koesteren in de uitverkoop zou doen. Hij zou het land willen overspoelen met migranten. Het is allemaal deel van een spel van propaganda, maar het werkt wel.

Volledig scherm De stembureau's zijn open in Hongarije. © AFP

Volgens alle peilingen gaan Orban en zijn partij Fidesz aan de leiding, al zijn er signalen dat in het land de bezorgdheid groeit over waar Orban dan heen wil. De overwinning van Fidesz zal daardoor mogelijk niet zo groot zijn als in 2014. Victor Orban, voormalig studentenleider tegen het communistische regiem, is de laatste jaren nogal van koers veranderd. Van progressief en liberaal werd hij conservatief en nu is de koers 100 procent nationalistisch.



Orban heeft er succes mee en is daarmee een voorbeeld geworden voor veel rechts-populistische leiders elders in Europa. “Democratie kent vele verschijningsvormen”, weerlegt een medewerker van de premier de kritiek op het systeem. Het zijn de kansloze oppositiepartijen in Hongarije die vrezen dat de populist Orban zal doorslaan van een ‘softe dictatuur naar een harde dictatuur’.

Succes

Victor Orban kan zeker economische successen claimen. De Hongaarse economie groeide vorig jaar met 4 procent, de werkloosheid daalde naar 3,8 procent. Lonen gingen omhoog en de belasting daalde. Hoe het allemaal mogelijk is, is niet duidelijk want transparantie is geen prioriteit in Boedapest. Volgens de oppositie is het hameren op migratie en de daaraan gekoppelde bangmakerij vooral bedoeld om de aandacht af te leiden van grootschalige corruptie. Alleen Bulgarije staat er wat dat betreft slechter op in de Internationale Corruptie Index.



De verschillen in het land tussen arm en rijk worden almaar groter, een nieuwe club oligarchen etaleert zijn rijkdom terwijl onderwijs en zorg worden verwaarloosd, aldus tegenstanders. Heel wat buitenlandse hulp zou ook aan strijkstokken van zakenvrienden van het regiem zijn blijven hangen. Maar een serieuze oppositie, laat staan controle van onafhankelijke toezichthouders, is er nauwelijks. Alleen de Democratische Coalitie, de Groenen en het nationalistische Jobbik zouden de kiesdrempel halen.

Volledig scherm Posters van Gabor Vona, de leider van Jobbik, de partij die van extreem-rechts wat is opgeschoven in de richting van het politieke midden. © AFP

EU

Een verwachte, afgetekende overwinning zou Orban, Hongarije's langst dienende postcommunistische premier, wordt bepaald niet met vertrouwen tegemoet gezien bij de EU in Brussel. De vrees daar is dat Orban geestverwanten in andere Oost-Europese landen verder gaat aanmoedigen een Midden-Europese alliantie tegen het migratiebeleid van de Europese Unie te versterken. Orban was wat dat betreft duidelijk in zijn campagne. “Afrika wil onze deur intrappen en Brussel wil ons niet beschermen”, zo zei hij tegen een menigte in Boedapest. De meest geplakte verkiezingsposter roept hetzelfde: een foto van stoet migranten in het platte land met daarbij in vet rode letters: STOP!.