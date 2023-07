Waarom Oostenrijk de banden met Rusland warm houdt

luik Menselijke resten in drijvende koelkast blijken van 74-jarige Maria: zoon verdacht van dumpen lichaam

De lichaamsdelen die dinsdag gevonden werden in een koelkast die ronddreef in het Albertkanaal in de Belgische provincie Luik, blijken van een 74-jarige vrouw te zijn. Haar zoon (35) is opgepakt op verdenking van moord.