Waarschuwing voor extreme hitte, maar Italianen maken zich niet druk: ‘Ach, we zijn wel wat gewend’

Het is heet in Italië, heel heet. Met name op het eiland Sardinië slaat de anti-cycloon (hogedrukgebied) Cerberus hard toe. In het binnenland van het eiland kan de temperatuur oplopen tot ruim 45 graden.

De zomer kwam dit jaar laat op gang, mei en juni waren koeler dan vorig jaar, maar in juli laat de hitte zich gelden. Dinsdag en woensdag krijgen negen Italiaanse steden een ‘bollino rosso’, een waarschuwing voor extreme hitte. In het noordelijke Bolzano wordt het 37 graden, in Florence en Rome 38 en op Sicilië en Sardinië meer dan 40.

Het dorp Nuxis, even ten westen van Cagliari in het zuiden van Sardinië, is, letterlijk, het brandpunt van deze hittegolf. De komende dagen wordt het er 46 graden. ,,Ach we zijn wel wat gewend”, zegt Gianella Pisanu, zij runt een kleine, typisch Italiaanse, kruidenierswinkel middenin het dorp. ,,Vorig jaar werd het een middag lang 50 graden.” Maar ze geeft toe dat het dit jaar wel langer duurt dan normaal. ,,Meestal duurt het een dag of twee, drie, dit jaar ruim een week.”

Het zijn vooral de nachten die het zwaar maken, zegt Pisanu. ,,Ik heb mijn matras op het dakterras gelegd om daar te gaan slapen.” ’s Nachts blijft de temperatuur in Nuxis tussen de 25 en 30 graden. Tropische nachten, toch weigert Pisanu de airconditioning aan te zetten. ,,Dat heb ik vorige week gedaan, ik heb gelijk een bronchitis opgelopen”, een rochelende hoest bevestigt haar bewering.

Toeristen in Rome frissen zich op.

Ook de burgemeester van Nuxis, Romeo Ghilleri, blijft koel ondanks de verzengende hitte. ,,We zijn voorbereid,” zegt hij aan de telefoon. ,,Tijdens dit soort dagen passen we de werktijden aan, mensen beginnen vroeg en gaan om 11.00 uur naar huis.” Ghilleri heeft de bevolking geadviseerd om op het heetst van de dag binnen te blijven, geen overbodig advies gezien de gemiddelde leeftijd in Nuxis, die ligt ruim boven de 60. ,,De carabinieri en de burgerbescherming zijn altijd extra alert met dit soort dagen, mensen weten dat ze binnen moeten blijven, veel moeten drinken en verkoeling moeten zoeken, maar met deze hitte raken er meer mensen in de problemen. Daar zijn we extra alert op.”

In de lange hete zomer van vorig jaar, met in Italië van half mei tot half oktober temperaturen van boven de 30 graden, stierven 18.000 Italianen meer dan normaal. Daarmee was Italië koploper in Europa. Volgens een maandag verschenen rapport van Eurostat bezweken in 2022 in de EU ruim 61.000 mensen door de zomerhitte.

In het Italiaanse Turijn is het 35 graden.

Ontsnappen aan de hitte is volgens Maarten Dekker, sportjournalist voor deze krant op Sardinië, vooral een kwestie van je strategisch verplaatsen. ,,’s Ochtends vroeg is het in de tuin nog goed te doen, wij wonen op 500 meter hoogte, dus ’s nachts koelt het wat meer af, maar zodra de zon zich in de tuin laat zien, verplaats ik me naar binnen.” Dekker woont in Pozzomaggiore in het noordwesten van Sardinië, een halfuurtje van de kust. Hoewel iets koeler dan in het zuidwesten, wijst de thermometer daar deze dagen ook ruim 40 graden aan. ,,We hebben een groot huis met hoge plafonds en daar is het nog lang vol te houden. Als het te warm wordt, zet ik de ventilator aan, airco hebben we niet.” Zodra de zon weer uit de tuin verdwenen is, verhuist Dekker naar buiten. ,,De stand van de zon is cruciaal. En verder: zo min mogelijk doen.”

In Rome en andere grote steden is het niet ongebruikelijk dat mensen overdekte winkelcentra opzoeken om aan de hitte te ontsnappen. Ook extra lang dralen bij het vriesvak in de supermarkt is een populaire overlevingsstrategie. ,,Mensen blijven wel wat langer staan voor een praatje”, merkt ook kruidenier Gianella Pisanu in Nuxis. ,,We hebben twee grote open koelkasten staan en die geven heerlijk frisse lucht af. We overleven het wel.”



