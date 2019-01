Waarschuwing VS voor gebruik geweld Venezuela

Ouders nemen in besloten ceremonie op begraaf­plaats afscheid van Julen

14:55 Even voor één uur vanmiddag doorbrak een luid, massaal applaus de stilte in het gebroken hart van de wijk El Palo, in Málaga, toen de kist van de kleine Julen de begraafplaats werd binnengedragen. Het was het definitieve afscheid van het jongetje dat Spanje twee weken deed hopen en vrezen.