Wacht deze dieren hetzelfde lot als de noordelijke witte neushoorn?

Maar er is ook hoop. Honderd jaar geleden was de wisent in Europa bijna uitgestorven. De laatste in het wild levende wisent werd in 1919 gedood. In gevangenschap bleven er slechts 54 dieren over.

Maar verschillende natuurprogramma’s hebben de Europese bizons behoed voor uitsterven. Onder meer in Polen, Duitsland, Oekraïne en Rusland leven nu wilde kuddes.In Nederland leven sinds tien jaar wisenten in de Kennemerduinen bij Bloemendaal. Ook in de natuurgebieden Maashorst en de Veluwe zijn ze te vinden in een omheind gebied. De wereldpopulatie bedraagt nu meer dan 6.000 exemplaren.