Wacht Groot-Brittannië lege schappen met kerst?

Minister Grant Shapps van Transport probeerde in de ochtendjournaals de moed erin te houden. Het Britse volk hoefde zich geen zorgen te maken over de gevolgen van het besluit van grote delen van Europa om reizigers en transport uit het Verenigd Koninkrijk te weren in verband met een uiterst besmettelijke coronavariant. De levering van vaccins komt volgens hem niet in gevaar. Het bericht vormde het enige optimistische geluid op een verder sombere morgen.



De situatie is zo ernstig, dat premier Boris Johnson vandaag een zogenaamde ‘Cobra-meeting’ belegt. Een dergelijk crisisoverleg heeft normaliter alleen plaats na terroristische aanslagen of, zoals vrij recentelijk, de uitbraak van een levensbedreigende pandemie. Ditmaal staat het zoeken naar oplossingen voor het gestokte goederentransport centraal. Zonder ingrijpen dreigen mogelijk tekorten en lege schappen in supermarkten als slechtste scenario.

Verstrekkende gevolgen

Vooral de beslissing van Frankrijk om voor minimaal 48 uur vrachtverkeer vanuit Dover te weren heeft verstrekkende gevolgen. Liefst 20 procent van de goederen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, gaat de grens over via de Eurotunnel en met veerdiensten over Het Kanaal. Routes via Hull naar Rotterdam en Zeebrugge zijn nog wel open, maar de vrees in Westminster bestaat dat deze elk moment kunnen worden afgesneden.



In Dover, in het graafschap Kent, houden de autoriteiten rekening met kilometerslange files van gestrande vrachtwagenchauffeurs. Om te voorkomen dat het wegennet volledig wordt platgelegd, gaf het naburige Manston Airport toegang tot de parkeerterreinen die plaats kunnen bieden aan ongeveer 4000 opleggers. Een speciaal ‘lorry park’ in Ashford, aangelegd met het oog op de vertragingen na de brexit, gaat nu al open.

Volledig scherm Een opvarende op een ferry uit Newcastle die aankomt in IJmuiden. Mensen uit het Verenigd Koninkrijk kunnen nu niet meer met een veerboot de oversteek naar Nederland maken. Op die manier moet de verspreiding van een nieuwe mutatie van het coronavirus worden tegengegaan. © ANP

Massaal hamsteren

Als de Britse regering de Franse overheid ertoe kan bewegen vrachtverkeer over twee dagen weer toe te laten, valt de schade relatief mee. Grote bedrijven en supermarkten hebben met de naderende brexit in het vizier massaal gehamsterd. Honderden magazijnen puilen uit met levensmiddelen, waardoor de bevolking niet direct hoeft te vrezen voor lege schappen. Maar versproducten als groente- en fruit kunnen snel schaars worden.



Andersom geldt hetzelfde probleem. Een Schotse vishandelaar, die hoofdzakelijk aan Europa levert, liet weten voor miljoenen ponden aan waar te kunnen weggooien. Wat er ook gebeurt, zo gaf hij aan, voor de kerst bereiken zijn zalm en schaaldieren de plaats van bestemming niet. Voor gewone Britten, die wachten op online bestellingen, wacht ook een vervelende week. De gekochte cadeautjes zullen niet tijdig onder de boom komen te liggen.



Voor Engelsen met vakantieplannen zorgt de sluiting van de grenzen eveneens voor zorgen, al vallen die in het niet bij de problemen van Europeanen die de laatste vlucht, boot of trein vanuit het Verenigd Koninkrijk misten. Als het reisverbod niet wordt opgeheven, zitten ze vast in eenzaamheid. De paniek liet zich het best meten op de beurs in Londen waar de aandelen kelderden. De pond bereikte een nieuw dieptepunt.

