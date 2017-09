Wafelrestaurant dicht? Dan is schade Irma écht rampzalig

Na de chaos van een natuurramp is het moeilijk om snel een schatting van de schade te maken. Hulporganisaties moeten niet alleen nadenken over een nieuwe onderkomens voor mensen, maar ook over voedsel, infrastructuur en de schade aan lokale bedrijven en voorzieningen. De FEMA, het Amerikaans federaal bureau voor rampbestrijding, bedacht daarom de 'Waffle House Index'. Door te bellen met getroffen vestigingen van wafelrestaurantketen Waffle House weten zij meteen hoe erg de situatie is.



Waffle House heeft de reputatie goed voorbereid te zijn op noodgevallen en altijd weer snel de deuren te openen. Dat maakt hun beschikbaarheid een goede graadmeter voor de ernst van een situatie. Als Irma straks Florida aandoet, belt FEMA na afloop de restaurants en vraagt of ze mogen komen eten. Is de Waffle House open en biedt het een vol menu aan? Dat betekent code groen: alles doet het nog en men verwacht binnenkort weer de gewone gang van zaken op te pakken. Is het restaurant open maar missen er gerechten op het menu? Code geel: het personeel is veilig maar de voorraad en distributiekanalen zijn beschadigd. Is de Waffle House dicht? Dan weet je dat de situatie echt fout zit en is het code rood.



Volgens W. Craig Fugate, het hoofd van FEMA, is dat laatste scenario zeldzaam. Hij bedacht de test toen hij zag dat twee vestigingen van de wafelketen ongeschonden een tornado in het stadje Joplin overleefden. ,,Een code rood komt bijna nooit voor.''