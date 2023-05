Wagnerbaas haalt uit naar rijke Russen die kinderen uit leger houden: ‘Volk staat straks met hooivorken voor de deur’

In (weer) een spraakmakend interview, deze keer met geestverwant Konstantin Dolgov, een Russische oorlogsblogger die vindt dat het Kremlin nog veel harder van leer zou moeten trekken tegen Oekraïne, is Prigozjin uiterst kritisch. Niet alleen over het verloop van de oorlog en hoe Rusland door de invasie Oekraïne feitelijk tot een natie en een militaire grootmacht heeft gesmeed - wat dus niet de bedoeling was - , maar vooral zijn uithalen naar de Russische elite klinken woedend en dreigend.

Volgens Progozjin heerst er in Rusland ‘publieke woede’ over de luxe leventjes van de kinderen van de rijken en machtigen van Rusland, terwijl het gewone volk zoveel offers moet brengen in de strijd tegen Oekraïne. Als de rijken hun kinderen blijven afschermen van de oorlog, kan het gebeuren dat hun dure huizen straks worden bestormd door ‘mensen met hooivorken’, waarschuwt de Wagnerbaas.

Hij hekelt in dat verband Ksenia Sjojgoe, de dochter van zijn aartsvijand, minister van Defensie Sergej Sjojgoe. Zij is regelmatig te zien in videootjes, bijvoorbeeld op vakantie in Dubai samen met haar verloofde Alexei Stolyarov, een fitnessblogger, die volgens Prigozjin meer van nut had kunnen zijn aan het front.

,,De kinderen van de elite kunnen zich maar beter stilhouden. Sommigen laten een vet en zorgeloos leven zien. Die kloof kan best eens eindigen zoals in 1917, met een revolutie. Wanneer eerst de soldaten in opstand komen en daarna de dierbaren van de soldaten.’’ Prigozjin vindt dat er meer begrafenissen moeten zijn van kinderen van rijken opdat gewone Russen wier zonen al zijn gesneuveld kunnen zeggen: ‘dit is eerlijk’. De elite moet zorgen dat haar kinderen die vaak fijn shoppen in Londen en Parijs terugkeren naar Rusland en ze naar het front sturen, vindt hij.

Aanval

Volgens waarnemers gaat Prigozjin deze keer tamelijk ver in zijn verbale aanval op rijke en invloedrijke landgenoten. Als voormalig vriend en cateraar van Vladimir Poetin kan hij zich vooralsnog veel veroorloven, maar de vraag is of ook hij nu toch moet oppassen. Andere critici van het Russische regiem zijn om minder uit een raam gevallen of vergiftigd. Prigozjin zou echter nog veel krediet hebben bij Poetin omdat zijn Wagnerleger grote offers heeft gebracht in de prestigestrijd rond Bachmoet die volgens het Kremlin nu door Rusland is gewonnen. Die overwinning zou aan 20.000 van zijn mannen het leven hebben gekost, zei Prigozjin eerder.

In het interview bespreekt Prigozjin een ‘optimistisch scenario’: de westerse steun voor Oekraïne slijt en China sluit een vredesovereenkomst, waardoor Rusland bezette Oekraïense gebieden zou mogen behouden. Maar veel vertrouwen heeft hij niet in die goede afloop. Prigozjin sluit niet uit dat Oekraïne met het langverwachte tegenoffensief succes kan hebben en de Russische troepen kan terugduwen naar de grenzen van vóór 2014. ,,Ze zouden ook de Krim kunnen aanvallen en ook doorgaan in het oosten, gewapend met meer westerse wapens. Hoogstwaarschijnlijk zal dit scenario niet goed voor ons zijn. We moeten ons dus voorbereiden op een moeilijke oorlog.’’

In het interview met Dolgov benadrukte Prigozjin dat hij zijn harde woorden uitspreekt uit liefde voor zijn moederland en loyaliteit aan Vladimir Poetin. Maar tegelijk heeft hij ook veel kritiek op diens besluit Oekraïne tot ‘speciale miliraire operatie’ te maken. Volgens Progozjin heeft die actie het buurland alleen maar sterker gemaakt.

,,In plaats van demilitarisering’’, aldus de Wagner-baas, ,,veranderde de invasie het Oekraïense leger in een van de machtigste ter wereld.’’ En de Oekraïners in ‘een natie die de hele wereld kent’.

Speciale operatie

,,Als ze, figuurlijk gesproken, 500 tanks hadden aan het begin van de speciale operatie, hebben ze er nu 5000. Als ze 20.000 strijders hadden die wisten hoe ze moesten vechten, hebben ze er nu 400.000. Hoe hebben we het ‘gedemilitariseerd’? Nu blijkt dat we het hebben gemilitariseerd - de hel weet hoe.’’

Prigozjin zei eerder deze week opnieuw dat zijn strijders Bachmoet begin juni zullen verlaten, mogelijk in een poging om de door hem gehate Defensieminister Sjojgoe straks verantwoordelijk te laten zijn voor het vasthouden van de stad, die volgens de Oekraïense president Zelensky zeker zal worden heroverd.

