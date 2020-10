Walmart haalt wapens uit de schappen richting verkiezingen VS

Minstens 16 doden door aardver­schui­vin­gen na tyfoon in Vietnam

29 oktober In Vietnam zijn minstens 16 personen omgekomen na aardverschuivingen die volgden op stortregens terwijl de tyfoon Molave over het land trok. Tientallen mensen worden vermist. Het land heeft honderden soldaten en graafmachines ingezet in de zoektocht naar overlevenden. Molave is de sterkste tyfoon die de regio in decennia heeft geteisterd.