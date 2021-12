Wanhoop om ‘hongertsunami’ Afghanistan: ‘Ouders verkopen hun kind om aan eten te komen’

De voedselcrisis in Afghanistan wordt steeds nijpender. Bijna 23 miljoen Afghanen lijden honger of zijn ondervoed. Onder hen ruim 3 miljoen kinderen. Internationale organisaties smeken om hulp, nu de koude winter invalt.

Volledig scherm Ziekenhuizen in Afghanistan worden overspoeld met ondervoede kinderen. © AFP Al maanden wordt gewaarschuwd voor een dreigende hongersnood in Afghanistan. Nu de temperatuur onder het vriespunt zakt, wordt de situatie steeds schrijnender. Bijna 23 miljoen mensen, meer dan de helft van de bevolking, lijdt acute honger. Onder hen zijn 3,3 miljoen kinderen.



Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties spreekt van een ‘tsunami van honger’ die het land teistert. ,,Het is een race tegen de klok om een humanitaire ramp af te wenden’', zegt Shelley Thakral, Afghanistan-woordvoerder van WFP, tegen deze site.



Afghanistan wordt al maanden getroffen door extreme droogte, een economische crisis en conflicten na de machtsovername door de taliban in augustus. Daar komt nu de koude winter bovenop. Met de stijgende voedsel- en brandstofprijzen vrezen de Afghanen het ergste.

Drastische keuzes

,,Gezinnen hebben geen geld om brandhout te kopen’', zegt Thakral. ,,In hun strijd om te overleven, moeten ze drastische keuzes maken. Mensen verkopen op straat hun huishoudelijke artikelen. Sommige verkopen hun kind of huwelijken het uit om aan eten te komen. Het is hartverscheurend.’'

Volledig scherm De extreme droogte treft de landbouw, waar de meeste Afghanen van afhankelijk zijn. © AP

Zo'n 70 procent van de Afghanen woont op het platteland en 85 procent is voor hun inkomsten afhankelijk van de landbouw. ,,Er is geen oplossing, we zijn gewoon verwoest”, zegt de 53-jarige Afghaanse dorpsleider Abdul Ghani tegen persbureau AP. ,,We kunnen nergens heen, we hebben geen geld, we hebben niets. Uiteindelijk moeten we ons eigen graf graven en sterven.’’

Nu worden ook de steden getroffen door de voedselcrisis. ,,Mensen die behoorden tot de middenklasse zijn hun baan kwijtgeraakt en kunnen niet bij hun spaargeld‘’, zegt woordvoerster Thakral van het wereldvoedselprogramma.

Uitgedroogd

Ruim 682.000 mensen zijn ontheemd. Velen zijn naar buurlanden vertrokken of zitten in kampen. ,,Mensen zijn hun inkomen kwijt, de voedselprijzen zijn gestegen en mensen hebben door de droogte en het conflict noodgedwongen hun huis verlaten‘’, zegt Thakral. ,,Mensen in de kampen willen wel terug naar hun eigen regio, maar ze kunnen niet omdat de grond is uitgedroogd.’’

Het aantal Afghaanse kinderen dat honger lijdt, kan deze winter oplopen naar 14 miljoen, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. Velen dreigen ondervoed te raken terwijl de gezondheidszorg op instorten staat. Ziekenhuizen worden overspoeld met uitgehongerde Afghanen.

De hulporganisatie sprak met moeders van pasgeboren tweelingen die een van de kinderen weggaven om de overlevingskansen te vergroten, of geld aangeboden kregen om hun kind te verkopen.

Save the Children is in veel provincies aanwezig met een aanzienlijk aantal medewerkers. Op dit moment behandelen de mobiele klinieken van Save the Children kinderen met ondervoeding en delen medewerkers hygiënekits, dekens en warme kleding uit om de mensen door de bittere winter te helpen.

Ergste humanitaire crisis

,,Dit is een van de ergste humanitaire crises die we ooit hebben gezien’', zegt Gabriella Waaijman, directeur noodhulp bij Save the Children. ,,Wanhopige ouders komen naar onze klinieken met kinderen die gevaarlijk mager en ondervoed zijn. Door economische sancties is de levering aan Afghanistan van levensreddende hulp verstoord en vertraagd. En dat zou niet moeten, want wij hebben de capaciteit om onze hulp echt op te schalen.’’

Volledig scherm De 2-jarige ondervoede Mohammad krijgt in een ziekenhuis Kaboel drinken van zijn moeder. © AP

Internationale sancties tegen het talibanregime maken noodhulp moeilijk. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigde gisteren aan een uitzondering te maken voor internationale organisaties. Die krijgen een speciale vergunning voor humanitaire hulp in Afghanistan. Ook mogen Afghanen die in het buitenland wonen ​​geld overmaken naar hun families.

Het Wereldvoedselprogramma rijdt met 170 vrachtwagens door Afghanistan om ook in de meest afgelegen streken voedselhulp te bieden. Dit jaar heeft de organisatie al 15 miljoen Afghanen geholpen. Volgens de VN is volgend jaar 2,6 miljard dollar nodig voor noodhulp.

,,Voor de mensen in het Westen is kerst de belangrijkste tijd van het jaar’’ zegt Thakral. ,,En de hele wereld heeft last van de coronapandemie. Maar in Afghanistan is sprake van een enorme nood. Dit mag geen loterij worden, waarin we moeten beslissen wie wel eten krijgt en wie niet.’'

Volledig scherm Zakken met graan worden uitgedeeld in Kandahar. © AFP

De stichting Vluchteling bleef achter in Afghanistan om hulp te bieden: