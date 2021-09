Wanhopige Afghaanse vrouwen gedwongen te trouwen met mannelijke evacués

Afghaanse families hebben vrouwen en meisjes gedwongen te trouwen met mannen die voor evacuatie in aanmerking kwamen. Bij het vliegveld van Kaboel betaalden ze de mannen soms duizenden dollars om zich voor te doen als echtgenoot of om snel te trouwen. Zo proberen ze de vrouwen het land uit te krijgen, uit angst voor de taliban. Amerikaanse diplomaten slaan alarm, meldt nieuwszender CNN .

De verhalen komen naar buiten via vrouwen in een evacuatiecentrum in de Verenigde Arabische Emiraten, zeggen bronnen tegen CNN. De Amerikanen brengen evacués eerst naar een ander land om ze te screenen voor ze mogen doorreizen naar de plek van bestemming.

Sommige vrouwen en meisjes in het opvangcentrum zeggen dat hun families hen buiten het vliegveld in Kaboel tot een huwelijk hadden gedwongen, zodat ze het land konden ontvluchten toen de taliban de macht overnamen.

Duizenden dollars

In sommige gevallen betaalden families mannen die in aanmerking kwamen voor evacuatie duizenden dollars om te trouwen of om zich voor te doen als echtgenoten, zodat de vrouwen mee konden naar het buitenland.

Amerikaanse functionarissen in de Verenigde Arabische Emiraten waarschuwen het ministerie van Buitenlandse Zaken voor mogelijke mensenhandel, zeggen bronnen tegen CNN. Ze onderstrepen de wanhoop onder Afghanen om te vluchten.

Afghaanse vrouwen in een evacuatiecentrum in Qatar.

,,Het ministerie van Buitenlandse Zaken neemt beschuldigingen van mensenhandel serieus en zet zich in voor de bescherming van kwetsbare personen wereldwijd”, zegt een woordvoerder.

De taliban beloofden na de machtsovername dat vrouwen ook in de toekomst buitenshuis mogen blijven werken en mogen blijven studeren aan universiteiten. Maar ze sluiten uit dat het regime vrouwelijke ministers krijgt en kondigen ook aan de sharia in te voeren. In de praktijk klinken al andere geluiden over de vrijheid van Afghaanse vrouwen. De Britse omroep BBC meldt dat een vrouw die bij een checkpoint in Kaboel uit een taxi stapte, van een talibanstrijder de vraag kreeg waarom ze zonder haar man reisde. Ze werd gedwongen weer naar huis te gaan en ze mocht pas doorreizen toen ze terugkeerde met haar man.

Quote Het is mijn recht om opgeleid te worden, een goede baan te hebben en op hoog niveau deel te nemen aan de samenle­ving. Al mijn dromen zijn verwoest Maryam Rajaee, gevlucht door de dreiging van de taliban

Mooie woorden

Vrouwen hebben weinig vertrouwen in de mooie woorden van de taliban. Ze vrezen dat ze hun verworven rechten kwijtraken en hun oude leven moeten opgeven.

Maryam Rajaee, die een workshop voor vrouwelijke officieren van justitie wilde organiseren, is door de dreiging van de taliban gevlucht. ,,Kom niet terug naar kantoor’', kreeg ze te horen. Ze reist nu met haar gezin van schuilplaats naar schuilplaats. Daar duikt ze in de boeken voor haar universitaire studie. ,,Het is mijn recht om opgeleid te worden, een goede baan te hebben en op hoog niveau deel te nemen aan de samenleving”, vertelt Rajaee tegen de BBC. ,,Al mijn dromen zijn verwoest.’'

Vertrek van Afghaanse evacués.

De taliban maakten vandaag een einde aan een demonstratie van vrouwen in Kaboel. De protesterende vrouwen werden niet ver van het presidentieel paleis bestookt door strijders. Volgens ooggetuigen gebruikten die traangas en sloegen ze vrouwen die er demonstreerden voor gelijke rechten en democratie. De vrouwen hadden spandoeken met teksten als: ‘Wij zijn niet de vrouwen van de jaren negentig’.

Microfoons

Gisteren grepen de taliban niet in toen ongeveer twintig vrouwen met microfoons voor het presidentiële paleis protesteerden. De vrouwen eisten toegang tot onderwijs, het recht om weer aan het werk te gaan en een rol in het bestuur van het land. ‘Vrijheid is ons motto. Het maakt ons trots’, stond op een van hun protestborden. Een dag eerder was er ook een vrouwenprotest in de westelijke stad Herat.

,,We maken ons zorgen over de mensenrechten in Afghanistan, met name over de rechten van vrouwen”, zegt VN-woordvoerder Stephane Dujarric. ,,Het is absoluut noodzakelijk dat vrouwen het recht hebben om te werken, om in een veilige omgeving te werken, en dat zijn enkele van de problemen die onder de aandacht zijn gebracht van onze gesprekspartners in Kaboel en elders.”

