Wapenhandelaar Noord-Korea opgepakt in Sydney

De verdachte man, Chan Han Choi, is van Zuid-Koreaanse afkomst en woont al dertig jaar in Australië. Hij is zaterdag in een buitenwijk van Sydney opgepakt, zo maakte de politie zondag bekend. De autoriteiten hadden de man al langer in het vizier.

Als de vermeende aanhanger van het regime in Pyongyang in zijn verkoop was geslaagd, zou dat het armlastige Noord-Korea tientallen miljoenen euro's hebben opgeleverd. Noord-Korea heeft een groot aantal economische sancties opgelegd gekregen vanwege het nucleaire programma van het land.

Zeer ernstige zaak

De Australische premier Malcolm Turnbull sprak van een 'zeer ernstige zaak'. ,,Noord-Korea heeft een gevaarlijk, roekeloos, crimineel regime dat de vrede in de regio bedreigt", zei hij. ,,Het is van groot belang dat we de door de VN opgelegde sancties respecteren om zo de economische druk op Noord-Korea op te voeren. Iedereen die daar tegenin gaat, zal worden gevonden en aangepakt.''

Op een dergelijk vergrijp staat in Australië een maximum gevangenisstraf van tien jaar. De politie benadrukt dat er geen Noord-Koreaanse wapenonderdelen Australië zijn binnengekomen. De man zou ook geprobeerd hebben steenkool aan Vietnam en Indonesië te slijten.

,,Dit is de zwarte markt 101'', zo zei politiecommissaris Neil Gaughan in een persconferentie. ,,Of het nou om wapens gaat of steenkool, dit draait er enkel en alleen om om zoveel mogelijk geld binnen te slepen voor Noord-Korea. Zoiets als dit hebben we op Australische bodem nooit eerder gezien.''