Wapenstilstand Syrië ‘permanent': VS trekken sancties Turkije in

De Verenigde Staten trekken de sancties tegen Turkije in. Volgens president Donald Trump heeft Turkije toegezegd dat wapenstilstand in Noord-Syrië ‘permanent’ zal zijn. Dat zei hij vanmiddag in het Witte Huis.

Trump legde economische sancties ruim een week geleden op, na de Turkse inval in Noord-Syrië. Turkije wil de Syrisch-Koerdische milities, die nauw met de VS samenwerken in de strijd tegen terreurgroep IS, uit het grensgebied verdrijven.

De Turkse regering heeft Trump nu laten weten dat het offensief in het grensgebied wordt gestaakt. Turkije had eerder na Amerikaanse tussenkomst al ingestemd met een meerdaagse gevechtspauze. Ook heeft Ankara inmiddels een overeenkomst gesloten met Rusland die moet leiden tot het vertrek van Syrische-Koerdische strijders uit het grensgebied.

,,Daarom heb ik het ministerie van Financiën opdracht gegeven alle sancties op te heffen die op 14 oktober zijn opgelegd vanwege de oorspronkelijke Turkse aanvallen op de Koerden in het noordoosten van Syrië’’, zegt Trump. De president maakte wel een kanttekening: hij kan terugkomen op zijn besluit ,,als er iets gebeurt waar ik niet blij mee ben.’’

In het kader van de sancties verhoogden de Amerikanen de tarieven op staalimporten uit Turkije opnieuw tot 50 procent en staakte de gesprekken over een handelsovereenkomst ter waarde van 100 miljard dollar. Trump beloofde de Turkse economie snel te vernietigen als het land ‘dit gevaarlijke en destructieve pad’ bleef volgen.

De Turkse regering was met de Verenigde Staten een pauze overeengekomen in het twee weken geleden begonnen Turkse offensief, zodat de Koerden zich konden terugtrekken. Die pauze eindigde gisteren, maar is door Turkije en Rusland met zes dagen verlengd, hebben ze in Sotsji verklaard.

Het afnemende geweld in Noord-Syrië en de gevechtspauze de afgelopen dagen noemde NAVO-topman Jens Stoltenberg eerder vandaag al ‘bemoedigend’. De secretaris-generaal vond het nog wel te vroeg voor een oordeel over de deal tussen Turkije en Rusland om de wapenstilstand in het gebied met zes dagen te verlengen en er een ‘terreurvrije zone’ in te stellen. Stoltenberg zei in Brussel dat ‘dringend een onderhandelde, politieke oplossing nodig is’ .

De defensieministers van de NAVO, waar ook Turkije lid van is, bespreken de situatie in Noord-Syrië morgen in Brussel. ,,We hebben nu gezien dat het mogelijk is tot een politieke oplossing te komen. Ik verwacht dat alle grondtroepen het internationaal recht respecteren’’, aldus Stoltenberg.

Naar verwachting komt een Duits voorstel op tafel om een internationale veiligheidszone in het grensgebied van Syrië en Turkije in te stellen, met een VN-troepenmacht. Hoe groot de blauwhelmenmissie zou moeten worden, wilde de Duitse defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer niet zeggen.

De zone zou in sectoren kunnen worden ingedeeld, onder leiding van verschillende landen zoals in Afghanistan. Stoltenberg zei in Brussel met Kramp-Karrenbauer over het voorstel te hebben gesproken, maar ging daar verder niet op in.

De Amerikaanse NAVO-ambassadeur Kay Hutchison zei een veiligheidszone te verwelkomen maar noemde Amerikaanse deelname ‘onwaarschijnlijk’. ,,Het is aan de Europeanen het voortouw te nemen.’’ Ook riep ze de Europese landen op hun Syriëgangers terug te nemen.

De Russische militaire politie is inmiddels gearriveerd in de Syrische stad Kobani, vlakbij de grens met Turkije. Russische eenheden moeten samen met Syrische grenswachten het vertrek gaan ‘faciliteren’ van Syrisch-Koerdische strijders uit het grensgebied.