Wat als je resort van de ene op de andere dag verandert in een gevangenis?

ReportageTerwijl duizenden toeristen vakantie vieren aan de populaire zuidkust van Tenerife, zitten daar zo'n 800 mensen, onder wie 23 Nederlanders, in quarantaine in een hotel aan zee.

De wandeling over het pad langs de zee loopt plotseling ten einde, enkele bochten na een brug over de kurkdroge rivierbedding. Het is de meest westelijke punt van Adeje, het geprefabriceerde paradijs van redelijk luxe hotelcomplexen, van enkele van de grootste ketens ter wereld, die als reusachtige, gestrande cruiseschepen dicht op elkaar liggen. Na het Riu en het Sheraton te zijn gepasseerd, staan Ton en Anne Marie Engelbarts ineens stil voor een roodwit lint van de politie. 'No pasar.' Vertaling is overbodig.

Erachter ligt het voorlaatste complex van deze kuststrook, het H10 Costa Adeje Palace. Vijftig meter verderop is een politieagent te zien. ,,Jammer, we wandelen elke dag door tot het einde, dat gaat nu niet", zegt het echtpaar uit Haaksbergen. Angst voor dit hotel, waar vier Italiaanse toeristen besmet bleken met het coronavirus, hebben de twee niet. Zorgen om een vakantie die nog tot eind deze week zal duren hebben ze nog minder. ,,Waarom? Griep kun je ook zomaar krijgen. We gaan niet van iedereen hier op het eiland denken dat ze ons kunnen besmetten", zegt Ton.

Volledig scherm Bellen en zwaaien naar de buitenwacht vanuit het quarantainehotel. © REUTERS

Volledig scherm Hotelgasten kunnen geen kant op. © REUTERS

Afstand

Heel even, vult Anne Marie aan, speelde die gedachte toen ze dinsdag naar het massale carnavalsfeest in Santa Cruz gingen, de hoofdstad aan de noordkant van het eiland. ,,Daar zijn dan wel heel veel mensen bij elkaar. Maar het viel allemaal mee, je had er de ruimte. Misschien doen we dat wel een beetje, iets meer afstand van anderen nemen."

Zoals bij veel vakantiegangers op Tenerife is ook bij het Twentse paar de bezorgdheid bij het thuisfront groter. Zelfs hun kleinkind van 10 vraagt hoe het nou met ze gaat. Uitstekend. Net als met al die andere toeristen, die in februari genieten van een temperatuur van 25 graden. Behalve die aanvankelijk achthonderd gasten, plus tweehonderd man personeel, die in het 'verdoemde' hotel zitten. Pure pech.

Lijdzaam heeft hotelgast Ad Eilissen het bericht ontvangen dat een honderdtal gasten misschien binnenkort wél naar huis mag: de groep die pas afgelopen maandag in het hotel arriveerde, en daardoor geen contact heeft kunnen hebben met de vier Italianen die in een Canarisch ziekenhuis herstellen van het virus.

,,Ons is gezegd dat het bij die veertien dagen quarantaine blijft", aldus de 78-jarige Bredanaar. Het hotel neemt tot 13 maart geen reserveringen meer aan. Voorlopig moeten de gasten ook op hun kamers blijven. Iedereen heeft een thermometer gekregen om tweemaal per dag zijn temperatuur op te nemen, en medisch personeel zal deze dagen opnieuw langskomen. Vooralsnog is bij geen enkele gast het virus geconstateerd.

Intussen zijn de vier zwembaden leeg, net als die kleine boulevard voor het rotsachtige, vulkanische strand. Voor de hoofdingang staan de media, die de hotelgasten via internet van het nieuws voorzien dat ze in het hotel zelf nauwelijks krijgen. Het personeel is overbelast, maar mag vanaf vandaag worden afgelost. De verveling op de kamers is al groot, zeggen Spaanse gasten tegenover de lokale media, en dat terwijl de quarantaine net begonnen is.

Volledig scherm Koos Moed uit Alphen aan den Rijn op het vliegveld. © RV

Volledig scherm Ton en Anne Marie Engelbarts: no pasar! © Edwin Winkels

Maskertjes

Op enkele honderden meters van het hotel lijkt niemand zich met het coronavirus bezig te houden. Op straat zijn er nauwelijks met maskertjes bedekte monden te zien, een ouder stel met een goed masker op een tweepersoons scootmobiel is een zeldzaamheid. ,,In het weekend tijdens de zandstorm waren er veel meer te zien", zeggen reizigers die op het vliegveld op hun geplande vlucht naar Amsterdam wachten. Zondag waren beide vliegvelden van Tenerife vanwege dat zand gesloten. ,,Dat was eigenlijk mijn grootste zorg, dat dat door dit virus weer zou gebeuren en dat we vandaag niet weg zouden kunnen. Want als ze dat in China kunnen, kan dat hier ook, op zo'n klein eiland", zegt Koos Moed uit Alphen aan den Rijn.

Maar Tenerife op slot gooien, is niet het plan van de autoriteiten. Integendeel. Elke dag landen er tientallen volle vluchten uit heel Europa. ,,Tenerife is een veilige plaats om te komen, en dit dorp natuurlijk ook. De gezondheidsdiensten doen uitstekend hun werk", zegt burgemeester José Miguel Rodríguez van Adeje nadat hij het hotel heeft bezocht.