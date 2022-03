Wat betekenen letters V en Z op Russische tanks?

Russische soldaten vereenzelvigen zich volgens de krant met die ‘V’ vanwege de cultfilm Brat 2 (Broer 2) uit 2000. Brat 2 is een soort Russische variant op de Amerikaanse Rambo-films en een vervolg op de succesfilm Brat (1997). Het gaat over een Russische veteraan uit de oorlog in Tsjetsjenië. De V zou verwijzen naar een specifieke scène uit Brat 2 waarin de held - een jonge Rus genaamd Danilla - in de Verenigde Staten is opgedoken en een Amerikaan vraagt wat ‘kracht’ is. Zonder het antwoord af te wachten, bedenkt hij dat het niet in het geld zit waar de Amerikaan tegenover hem van bulkt, maar in ‘de waarheid’, aldus Duitse media. . Zelfs president Vladimir Poetin zou het in Rusland populaire citaat hebben gebruikt.