Wat de Russen op tv te zien krijgen: ‘De Oekraïners hebben een bloeddorstige sekte opgericht’

,,Ik kan niet te lang naar het Russische nieuws kijken, of ik ga zelf twijfelen over wat ik bij ons lees over de oorlog in Oekraïne”, zegt Nicolas Severyns (47), een tolk die stukjes Russische televisie vertaalt en publiceert op sociale media. ,,Er loopt op Channel One (de belangrijkste zender in Rusland) 24 uur lang een lus met meningen van experts over de oorlog in Oekraïne, doorspekt met oorlogsbeelden van de Russische kant van het front. De lus wordt enkel onderbroken door het nieuws, de historische serie Janytsjar, over ‘hoe Europa Rusland en Turkije tot oorlog dwong’, en Het grote spel, een samenzweerderige documentaire over geopolitiek.”