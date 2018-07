Wat is er aan de hand met Juncker?

Zoals: Wat is er aan de hand?

Juncker had woensdagavond last van een enorme pijnaanval. Hij heeft dat vaker. De pijn komt uit zijn onderrug en pakt verlammend uit op zijn benen. Sciatica is de medische term, zo vertelde Juncker het Ierse Parlement in juni, toen hij ook een pijnaanval had. ,,Hij was heel erg blij dat Rutte en Costa woensdag in de buurt waren om hem te ondersteunen”, zegt zijn woordvoerster.



De pijnaanval was tijdelijk. ,,Donderdag hebben jullie hem bij de Navo gezien, ’s middags had hij een reeks gesprekken bij de Commissie. Hij werkt heel hard. Sommige commentaren die we nu zien zijn meer dan smakeloos.”



Was hij niet gewoon dronken?

,,Nee”, zegt zijn woordvoerster. De vraag werd Juncker zelf in juni ook gesteld, bij zijn pijnaanval in Dublin. ,,Ik zou liever dronken zijn”, zei hij toen. EU-critici schilderen Juncker graag af als notoire dronkenlap, toenmalig eurogroepvoorzitter Dijsselbloem gaf dat beeld een zweem van legitimiteit door hem in een tv-gesprek ‘een stevig roker en drinker’ te noemen. Juncker was over die opmerking van zijn opvolger (als eurogroepvoorzitter) ‘not amused’.



Kan hij dit volhouden?

Juncker is normaal nog Commissievoorzitter tot 1 november volgend jaar, zijn directe omgeving gaat ervan uit dat hij die periode gewoon vol maakt. Zijn woordvoerster: ,,Hij gaat dit weekend naar China, voor een EU/China-top maandag, dinsdag is hij in Japan. Woensdag is hij hier terug om de wekelijkse Commissievergadering voor te zitten. Vervolgens vertrekt hij naar Madrid, om daarna door te reizen naar Amerika. Wie zijn dagelijkse programma ziet, kan alleen maar vaststellen dat dit indrukwekkend is.”