Wat kan premier Boris Johnson nog doen?

Toen ging Johnsons telefoon, meldt Tom Newton Dunn, de goed geïnformeerde politiek verslaggever van The Sun. Boris’ broer Jo (Lagerhuislid en staatssecretaris in zijn regering) aan de lijn: hij stopt ermee, zei-ie. Hij nam ontslag. Boris zou hem tijdens het nachtelijk telefoongesprek nog hebben geprobeerd over te halen om te blijven, maar Jo was vastbesloten.



,,Het is een eer geweest om mijn kiesdistrict Orpington negen jaar lang te vertegenwoordigen, en staatssecretaris te zijn geweest onder drie premiers”, twitterde Jo Johnson de volgende ochtend nadat hij zijn ontslag had gemeld bij de partij. ,,In de afgelopen weken ben ik verscheurd tussen loyaliteit voor mijn familie en het landsbelang, dat zorgde voor onoplosbare spanning.” Een keurige, maar vernietigende formulering: Jo wekt hiermee de suggestie dat zijn broer Boris niet in het landsbelang handelt.