We hoeven ons ‘niet veel zorgen’ te maken om Pakistan, waarom noemt Biden het land dan gevaarlijk?

UPDATE Trump wordt gedagvaard voor rol bij bestorming Capitool: ‘Hij moet verantwoor­ding afleggen’

De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de aanval op het Capitool van 6 januari 2021 onderzoekt, heeft vandaag unaniem gestemd om een dagvaarding uit te vaardigen voor voormalig president Donald Trump. De commissie wil hem ondervragen over zijn rol bij de gebeurtenissen die leidden tot de gewelddadige aanval op het Congres. Op niet eerder vertoonde videobeelden is te zien hoe groot de schok is bij de personen die geëvacueerd moesten worden uit het gebouw.

14 oktober