‘We ruzieden, ze sloeg de deur dicht en vertrok’: broer Emanuela (15) vertelt over mysterieuze verdwijning Vaticaan-stad

Op 22 juni 1983 verliet de 15-jarige Emanuela haar huis. Enkele minuten daarvoor had ze nog slaande ruzie gemaakt met haar broer Pietro. Ze had hem gevraagd om haar te vergezellen in de bus, op weg naar haar muziekles. Maar Pietro moest ergens anders zijn: ,,Dat is een pijnlijke herinnering. We ruzieden, ze sloeg de deur dicht en vertrok. Wist ik veel dat het de laatste keer zou zijn dat ik haar zag.” Hij vraagt zich dagelijks af wat er gebeurd zou zijn als hij wel was meegegaan: ,,Wat als”.



Emanuela belde daarna nog naar haar zus om te vertellen over een eigenaardige baanaanbieding, iemand had het 15-jarige meisje een baantje als cosmeticaverkoopster aangeboden op straat. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. ,,Dat was het begin van de nachtmerrie”, aldus Pietro.



Pietro’s vader is inmiddels overleden. Hij zal nooit weten wat er met zijn dochter gebeurd is. ,,Mijn moeder is 88 jaar oud. Ze bidt dagelijks voor mij en gelooft dat ik Emanuela zal vinden”, zegt Pietro. ,,En totdat we haar vinden, blijven we hopen dat ze nog leeft.”