‘We zijn klaar om Marioepol te verdedigen’

Marioepol, deel van de regio Donetsk, verwisselde een paar keer van ‘eigenaar’ in het begin van de oorlog, maar is nu al jaren stevig in handen van Oekraïne. Vanwege de strategische ligging vlakbij de Russische grens en op de route naar de Krim, de haven en de staalindustrie zou de stad een gewild object zijn voor de pro-Russische rebellen.



Daarom is de stad de afgelopen bijna vijf jaar veranderd in een vesting, waar je niet zomaar in of uit komt. Rond de stad zijn militaire wegversperringen opgericht, iedere auto, vrachtwagen en bus wordt gecontroleerd. Ook in de stad liggen hier en daar driepotige, betonnen obstakels, beschilderd met Oekraïense motieven en gedichten. Op het treinstation lijkt de controle op die van een luchthaven, de militairen checken iedere tas van elke reiziger.



Bakker Volodymyr Karakoelov (56) vindt het allemaal wat zinloos, zegt hij. ,,Mensen kun je niet stoppen als ze echt willen binnenkomen.’' Volgens Karakoelov hebben de burgers van Marioepol leren leven met de dreiging vanuit Rusland, dat ruim zestig kilometer naar het oosten ligt. ,,We begrijpen dat er zich niet ver van ons vandaan grote concentraties Russische troepen bevinden. Tot nu toe was de oorlog ver weg van de stad. Nu heerst er een soort angstig afwachten.’' Maar de burgers blijven rustig, vertelt Karakoelov. ,,Ik was gisteravond in de winkel en er wordt niet gehamsterd. Alle producten zijn nog gewoon voorradig.”