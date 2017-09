Weer aardbeving in Mexico

President Duterte wil dochter als opvolger

11:25 De Filipijnse president Rodrigo Duterte wil dat zijn dochter hem opvolgt als staatshoofd. ,,Ik kan me niet voorstellen dat er een betere kandidaat dan zij de volgende president zou kunnen zijn'', aldus Duterte in de krant Philippine Star vandaag. De verkiezingen worden in 2022 gehouden.