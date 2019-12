Weggegeven Ziyech-shirt van eBay gehaald

‘Nederland­se huurmoorde­naar gezocht in Marbella voor doodschie­ten Fransman‘

12:44 De Spaanse politie is op zoek naar een 29-jarige Nederlander die mogelijk betrokken was bij het doodschieten van een Fransman dinsdag in Marbella. Dat meldt de krant Sur op gezag van bronnen bij de politie. Volgens Sur is de verdachte een huurmoordenaar en een bekende van de politie.