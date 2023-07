Weinig vakantiepret voor Russische functionarissen door westerse sancties en toezicht Kremlin

Russische ambtenaren die iets minder hoog in de boom zitten, vallen overigens niet onder de reisbeperkingen en het verscherpte toezicht van hogeraf. Zij brengen hun zomervakanties veelal door in landen als Turkije, Oezbekistan, Wit-Rusland, Kazachstan, Azerbeidzjan, Saoedi-Arabië en Moldavië, meldt Vyorstka. Opmerkelijk genoeg krijgen de functionarissen het advies om geen reisfoto’s op sociale media te plaatsen. Ook hun kinderen is gevraagd om dat niet te doen. Dit om de onvrede onder de Russische bevolking hierover niet verder aan te wakkeren. Met name de populaire Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin trok regelmatig van leer tegen rijke vrouwen en hun kinderen die naar Parijs en Londen afreizen om daar te shoppen en de bloemetjes buiten te zetten, terwijl de zonen van veel ‘gewone’ mensen sneuvelen op het Oekraïense slagveld.



Ondanks de westerse sancties en visumbeperkingen vieren kinderen en de naaste familieleden van hoge Russische functionarissen nog wel vaak vakanties in het buitenland, zoals bestemmingen in Europa of bijvoorbeeld Azië.



Op het onder Russen populaire Bali spelen inmiddels andere problemen. De Balinese autoriteiten hebben opgeroepen tot het beëindigen van het visum bij aankomst voor Russen en Oekraïners vanwege wangedrag, visumoverschrijdingen en illegaal werk. Oekraïners stellen dat het vooral Russen zijn die zich misdragen.