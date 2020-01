Weinstein voor de rechter: ‘Hij vindt dat Hollywood hem excuses verschuldigd is’

Bij het uitgaan kun je in New York zomaar stuiten op een kalende grijze man met uitgesproken wallen onder zijn ogen. Harvey Weinstein heeft betere tijden gekend, vertellen de foto’s in de roddelrubrieken, maar waagt zich weer op straat. Weinstein, beschuldigd van wijdverbreid seksueel misbruik, werd onlangs gesignaleerd in een sjieke, op Cuba geïnspireerde bar in Manhattan. In het schemerlicht van club Socialista is de enkelband die hij sinds zijn arrestatie in mei 2018 moet dragen niet zichtbaar en krijgt hij waar hij naar op zoek is: steun. ,,Ik vind je films geweldig’’, zei een fan hem, volgens het roemruchte Page Six, de roddelpagina van de New York Post.