Wél vluchtgevaarlijk: moordenaar van studente Julie keerde drie keer niet terug naar cel

In 2004 kreeg Steve B., veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor onder meer de verkrachting van een 58-jarige vrouw, een uitgaansvergunning voor een dag, maar hij dook pas een week later weer op. In 2006 bleef hij zeven maanden weg en in 2008 was hij twee maanden spoorloos.



Volgens Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen kreeg B. de uitgaansvergunningen met het oog op zijn terugkeer in de maatschappij. Hij is gesanctioneerd voor het niet terugkeren en heeft zijn straf verder uitgezeten. ,,We hebben geen gunstig advies gegeven voor een voorwaardelijke invrijheidstelling’’, zegt Van de Vijver.