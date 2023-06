Wereld keek met verbijstering naar Rusland, het Huis Poetin vertoont forse scheuren

Volledig scherm Burgers poseren met Wagner-strijders in Rostov. © ANP/EPA In een notendop: Jevgeni Prigozjin, een omhoog gevallen zakenman en baas van het huurlingenleger Wagner (25.000 man sterk) leek vrijdag en zaterdag toch heus een staatsgreep te plegen door met zijn uit Oekraïne teruggehaalde troepen de Zuid-Russische stad Rostov in te nemen en vervolgens een militaire colonne naar Moskou te sturen.



Volgens Prigozjin was dit geen coup maar een ‘mars van rechtvaardigheid’. Hij eiste de koppen van de Russische legerleiding wegens vermeend crimineel wanbeleid in de oorlog in Oekraïne. De soldaten daar zouden onder meer slecht worden bevoorraad. Poetin koos voor de (bekritiseerde) legerleiding en beschuldigde zijn oude vriend Prigozjin van verraad en een gewapende opstand. Na 24 uur chaos en paniek in het Kremlin beval Prigozjin zijn mannen terug te keren naar hun basis. Bemiddeling van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko bood een uitweg en Prigozjin mocht (met een snelle amnestie voor hem en zijn troepen) vertrekken naar het buurland. De Wagner-soldaten werden ingelijfd door het Russische leger. Veel details over de gebeurtenissen zijn nog onbekend, maar dat Vladimir Poetin hier slecht uitkomt, staat wel vast.

Heeft Poetin deze aanval op zijn troon nu afgeslagen en blijft hij onaantastbaar aan de macht?

Ja en nee, want de Russische president zit er inderdaad nog steeds (vraag niet hoe) maar lijkt toch zwakker dan ooit. Meest zorgwekkend voor hem moet zijn geweest om te zien dat reguliere legeronderdelen kennelijk weigerden te vechten tegen de revolterende Wagnertroepen. In Rostov werden de mannen van Prigozjin door de burgers zelfs als ‘onze jongens’ met koffie en broodjes onthaald. Prigozjin die - anders dan de vaak in zijn bunker verblijvende president - wél tussen de troepen aan het front verschijnt blijkt populair op straat. Wat gaat Poetin doen? De schuld van dit alles geven aan de Amerikanen? Niet alleen in de Verenigde Staten en Europa, maar ook in Oekraïne is men nu bezorgd over de kat in het nauw die rare (nucleaire) sprongen zou kunnen maken. In het Witte Huis werden de ontwikkelingen in Rusland dan ook nauwlettend gevolgd.

Hoeveel schade heeft Prigozjin eigenlijk aangericht?

Hoewel de opstand voorbij lijkt en Prigozjin claimt dat dit zonder bloedvergieten is gegaan (tenminste een helikopter werd wel door zijn mannen neergeschoten) heeft de Wagnerbaas behalve met zijn mars naar Moskou nog een enorme steen in de vijver geworpen. In een video daags voordat hij Rostov binnentrok weersprak de Wagnerbaas alle (verzonnen) argumenten van het Kremlin om de oorlog tegen Oekraïne te beginnen. Heel veel Russische jongens zijn dus gesneuveld om cynische machtsspelletjes, aldus Prigozjin. Die uitspraken zijn gehoord door alle Russische soldaten. Ze kunnen bestaande twijfel aanwakkeren over het nut van de oorlog en ook over de bekwaamheid van Poetin en andere leiders. Bovendien heeft het Russische leger de controle gekregen over 25.000 kritische huurlingen, terwijl hun leider in ballingschap is gegaan.

Volledig scherm Prigozjin onderweg naar ballingschap in Belarus. © AP

Is het ‘systeem Poetin’ hiermee failliet?

Juist om dit soort revoltes te voorkomen had oud KGB’er Poetin een ‘systeem’ opgezet waarin de gewapende machten in het land zijn opgesplitst en steeds met elkaar moeten ijveren om zijn gunsten (lees: beloning door corruptie en andere smeergelden). Het leger, de nationale garde, de geheime diensten, politiediensten en huurlingenorganisaties als Wagner (er zijn er meer) beschikken allemaal over eigen manschappen en zware wapens. Dat alles kost geld. Maar de verdeel-en-heers-tactiek van Poetin werkt alleen als de grote baas een onbetwistbare macht, positie en capaciteit heeft om rivaliserende facties tegen elkaar uit te spelen. Dat partijen zich nu tegen hem keren of halfhartig steunen, roept bij Ruslandkenners de vraag op ‘wat deze afgebroken opstand betekent voor de loyaliteit van de slecht opgeleide en gedemoraliseerde reguliere strijdkrachten van Rusland, evenals voor de beruchte zelfgenoegzame Russische bevolking, de verwarde oligarchen en de toch al ontgoochelde nationale leiders van China tot Tsjetsjenië’, aldus een Amerikaanse analist.

Volledig scherm De verhouding tussen de presidenten Poetin en Loekasjenko (Belarus)is wel wat veranderd sinds gisteren. © AFP

Want heeft deze muiterij ook gevolgen buiten de Russische landsgrenzen?

Dat kan moeilijk anders want juist Poetin profileert zich graag als de grootmeester in het geopolitieke schaakspel. Dat is lastig vol te houden als thuis al kikkers uit de kruiwagen springen. We gaan dus nog zien hoe dit alles doorwerkt voor de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Maar Poetins paniekerige tv-optreden (zaterdag) is natuurlijk ook gezien in Iran, China en in de Arabische en Afrikaanse wereld waar Poetin terrein dacht te winnen juist door zijn sterke man poses.

De tijd om andere leiders uren te laten wachten en de les te lezen lijkt even voorbij. Zeker de publiekelijk gepiepelde Belarussische leider Loekasjenko zal dat niet snel meer overkomen. Hij, de zwakste schakel, heeft Poetin misschien wel gered door Prigozjin een uitweg te bieden. Poetins internationale tegenhangers (dictators) hebben geen reden om hem serieus te nemen als zelfs Poetins eigen ‘vleiers’ dat niet meer doen.

Amerikaanse functionarissen houden vooral het nucleaire arsenaal van Rusland in de gaten en richten zich op het voorkomen van wanorde.