Wereld kijkt vol spanning naar militaire parade in Moskou: wat gaat Poetin zeggen?

In Moskou is om 9 uur onze tijd de militaire parade begonnen ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland. Al dagenlang wordt gespeculeerd over het belang van deze nationale feestdag voor de oorlog in Oekraïne en wat president Vladimir Poetin tijdens zijn toespraak zal zeggen over de ‘speciale militaire operatie'.

De Russische president haalde de afgelopen jaren tijdens de viering van de Dag van de Overwinning hard uit naar het Westen. Navo-chef Jens Stoltenberg verwacht dat Poetin vandaag ‘opnieuw leugens zal verspreiden over het bondgenootschap en het westen als geheel.’ Dat zei hij maandag in een interview met de Duitse krant Die Welt. Daarin riephij Poetin op om de vijandelijkheden in Oekraïne onmiddellijk te staken.

Britse en Amerikaanse functionarissen verklaarden eerder dat Poetin vandaag de oorlog zal verklaren aan Oekraïne, iets wat werd tegengesproken door het Kremlin. Dat ontkende ook de aankondiging van een algemene mobilisatie. ,,Daar is geen kans op. Het is onzin”, verklaarde Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov.

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov verklaarde dan weer dat 9 mei geen einddatum is voor de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. ,,Onze soldaten zullen hun acties niet kunstmatig aanpassen aan welke datum dan ook”, klonk het. ,,Het tempo van de operatie in Oekraïne hangt vooral af van de noodzaak om de eventuele risico’s voor de burgerbevolking en de Russische soldaten te beperken.”

28 steden

De belangrijkste militaire parade ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning vindt in Moskou plaats. Aan het machtsvertoon, dat om 9 uur onze tijd is begonnen, nemen naar verwachting 11.000 soldaten en 131 militaire voertuigen en 77 helikopters en vliegtuigen deel. Volgens de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe zijn in 28 steden militaire parades gepland met zo’n 65.000 deelnemers, 2.400 stuks militair materieel en meer dan 400 vliegtuigen.

,,Voor het eerst zullen moderne meervoudige raketwerpers van het type Tornado-G met een kaliber van 122 millimeter en uitgerust met automatische controle- en vuurleidingssystemen in de gemotoriseerde colonne over het Rode Plein rollen”, aldus Sjojgoe.

Letter Z

De onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta plaatste op Twitter een foto van vrouwelijke Russische militairen die paraderen met op hun uniform de letter ‘Z’, symbool voor de steun aan de invasie in Oekraïne. ‘In ten minste twee Russische steden (in Oost-Siberië waar het later is) marcheerden deelnemers aan de parade met de letter Z. In Tsjita werd die op de borst van het uniform genaaid en in Jekaterinenburg op de mouw', luidt het.

Volledig scherm Veiligheidsmensen bewaken het Rode Plein in afwachting van de militaire parade. Aan de overkant staan al Russische troepen opgesteld. © REUTERS