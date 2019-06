Wereld Natuur Fonds: Middellandse Zee verstikt in plastic afval

Zaak uitleve­ring Hua­wei-top­vrouw aan VS start in januari

1:20 De hoorzittingen over de vraag of Meng Wanzhou, de topvrouw van Huawei die in december werd opgepakt in Canada, uitgeleverd moet worden aan de VS, starten op 20 januari 2020. Dat heeft een rechter van de rechtbank van Vancouver donderdag beslist, melden lokale media.