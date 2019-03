Wereldberoemd schilderij De Schreeuw van Munch schreeuwt niet

De regel tekst onderaan de zwart-witdruk ontbreekt op de andere versies van het schilderij. Het Brits Museum onthult het weetje in aanloop naar de tentoonstelling in combinatie met negen andere. Zo schilderde Munch twee versies van De Schreeuw en maakte hij er twee met pastelkrijt. In 2012 werd een geschilderde versie voor 119,9 miljoen dollar geveild door veilighuis Sotheby's in New York. Het was met (toen) omgerekend ruim 91 miljoen euro een recordbedrag voor een schilderij dat op een veiling is verhandeld.



Volgens The Telegraph is de vraag of de persoon op het schilderij zelf schreeuwt of niet al tientallen jaren voer voor discussie. Gunnar Soerensen, voormalig directeur van het Munch Museum in Oslo zei eerder al eens: ,,Het kan een schreeuw van de natuur zijn of een persoon die schreeuwt: het is een kwestie van interpretatie.’’ Maar zijn opvolger Stein Olav Henrichsen, vertelt het dagblad dat het Brits Museum het bij het rechte eind heeft. ,,Er gaan veel interpretaties rond, maar we hebben Munch eigen woorden onder de lithografie. Dit is iemand die zijn handen voor zijn oren doet terwijl hij de natuur hoort schreeuwen.’’