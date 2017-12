Wereldberoemde dirigent beticht van seksuele intimidatie

Het wangedrag zou begonnen zijn in 1985 toen zijn slachtoffer vijftien jaar was en pas in 1993 zijn gestopt. Levine ontkent de aantijgingen met klem. De man deed in 2016 aangifte, hetzelfde jaar dat Levine om gezondheidsredenen stopte als dirigent.

New York Post meldt in bezit te zijn van het politierapport. In een verklaring meldt het slachtoffer, nu 48 jaar oud: ,,Ik begon een 41-jarige man te zien toen ik vijftien was, zonder echt te begrijpen wat dat betekende. Het betekende bijna het einde van de band met mijn familie en het leidde bijna tot mijn zelfmoord. Ik voelde me alleen en bang. Hij probeerde me steeds te verleiden . Toen had ik dat niet door, nu wel."