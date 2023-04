Wereldberoemde ijsbeer Frost overleden: ‘Verdronken nadat ze was opgejaagd door mensen op ijsscooters’

Frost, de bekendste ijsbeer ter wereld, is vorige week overleden nadat ze in zee viel, een hartaanval kreeg en verdronk. Dat gebeurde nadat ze door een groep mensen op ijsscooters was opgejaagd. Haar overlijden zorgt voor extra spanningen tussen voor- en tegenstanders van ijsberen in Spitsbergen.

De ijsbeer, die ook wel Misha werd genoemd, werd in 2009 ontdekt toen ze ongeveer 4 jaar was. Wetenschappers volgden sinds 2017 elke stap en beweging die ze maakte via een gps-trackingsysteem. Haar geolocatie werd dagelijks doorgestuurd naar het Noorse Poolinstituut. De wetenschappers daar kregen ook een melding als N23992, wat haar wetenschappelijke naam was, de kust dichter dan 25 kilometer naderde.

Omdat Frost een erg tamme ijsbeer was, was ze erg geliefd en populair bij documentairemakers. In de afgelopen tien jaar schitterde ze in meerdere documentaires. Onder meer in Our Planet van Netflix en in verschillende natuurreeksen van National Geographic.

Hartstilstand door klopjacht

Maar de populaire ijsbeer is niet meer. Vorig week stierf ze een ongelukkige dood, meldt journalist Arno Van Rensbergen die toevallig ter plaatse is. ,,Vorige week donderdagavond kwamen Frost en haar welp, op zoek naar voedsel, in de buurt van enkele hutten op zo’n 30 kilometer van de hoofdstad van Spitsbergen. Daar liggen afgelegen hutten die in vakantieperiodes zowel door lokale bewoners als toeristen worden gebruikt. ,,Zij probeerden de ijsberen weg te jagen met alarmpistolen en vuurwerk’’, legt Van Rensbergen op de Belgische radio uit. ,,Toen dat niets uithaalde, joegen ze de ijsberen op met ijsscooters en achtervolgden de dieren tot aan het water.’’

Ondanks het feit dat ijsberen zeer goede zwemmers zijn, verdronk Frost. Naar verluidt was ze enkele dagen daarvoor voor onderzoek door wetenschappers onder narcose gebracht. ,,Vermoedelijk kampte ze nog met nawerkingen van die verdoving en heeft ze door de stress van de klopjacht een hartstilstand gekregen en is de onfortuinlijke ijsbeer verdronken’’, aldus Van Rensbergen. Haar jong Frosty is niet veel later ook afgemaakt, omdat een berenwelp niet alleen kan overleven.

Bij Asgeir Helgestad, de Noorse fotograaf en documentairemaker die Frost jarenlang volgde en meerdere keren op beeld wist vast te leggen, komt het nieuws heel hard binnen. Volgens Van Rensbergen kwam hij speciaal vanuit Noorwegen naar Spitsbergen om afscheid te kunnen nemen van Frost. ,,Hij is diepbedroefd, niet alleen door haar dood, maar ook door het gebrek aan informatie. Volgens hem waren er ook wel andere manieren om de beren te verjagen.’’

Helgestad wees er de afgelopen jaren verschillende keren op dat de precaire relatie tussen natuur en bewoning een toenemend gevaar vormde voor de ijsberen.

‘Lokale gemeenschap is verdeeld’

,,De dood van Frost verdeelt de lokale gemeenschap’’, vertelt Van Rensbergen. ,,Ik hoor van veel mensen in het dorp dat ze onder de indruk zijn van wat er gebeurd is, maar er zijn ook mensen die dit helemaal niet erg vinden.’’ De ijsbeer was dan ook een bekend, maar berucht fenomeen op de eilandengroep. Niet iedereen vond haar bezoekjes, op zoek naar eten voor haar welpen, even leuk. ,,De ijsbeer is aan de ene kant het symbool van Spitsbergen, maar de relatie tussen de ijsberen en de lokale bevolking is iets complexer dan dat.’’ In totaal leven op de eilandengroep ongeveer 3000 mensen samen met zo’n 300 ijsberen.

,,De ijsberen komen als gevolg van de klimaatopwarming steeds vaker aan land. Spitsbergen warmt zeven keer zo snel op als de rest van de wereld waardoor het zee-ijs er in sneltempo verdwijnt en het natuurlijk jachtgebied van de ijsberen almaar kleiner wordt. De ijsberen komen dus steeds dichter bij de bewoonde gebieden. Ze wennen snel aan de aanwezigheid van mensen en associëren de hutten met de aanwezigheid van voedsel. Dat veroorzaakt spanningen bij de lokale bevolking’’, aldus Van Rensbergen.

Volgens Van Rensbergen ligt het onderwerp gevoelig. ,,Aan de bewoners is gevraagd om geen informatie te geven aan buitenstaanders. In de hoofdstraat van het dorp is er een herdenkingsplek ingericht met wat kaarsen, bloemen en een foto van Frost en haar welp. Die foto is afgelopen nacht beschadigd. Vandalen hebben met rode verf een schietschijf op de foto geschilderd, dus dat geeft wel aan hoe dubbel de gevoelens hier zijn.’’

