Wereldvoedselprogramma: ‘Hongersnood oplossen met 2 procent van vermogen Elon Musk’

De miljardairs moeten nu actie ondernemen, vindt Beasley. ,,We hebben ruim vijf miljard euro nodig om 42 miljoen mensen te helpen. Ze gaan dood als we ze niet kunnen bereiken.” Hij vindt dat de geste die hij vraagt van de rijksten ter aarde ‘niet zo ingewikkeld is’. ,,Ik vraag ze niet om dit elke dag te doen, ook niet elke week of elke maand. Eenmalig, want we zitten nu in een crisis zoals we nooit eerder kenden.”

Beasley spreekt specifiek twee van de bekendste miljardairs aan: Elon Musk en Jeff Bezos. Volgens hem voegde Amazon-oprichter Bezos het afgelopen coronajaar ruim 55 miljard euro toe aan zijn al enorme vermogen, dat nu door zakenblad Forbes wordt geschat op bijna 167 miljard euro. ,,Ik vraag alleen om tien procent van de toename van afgelopen jaar, meer niet”, zegt Beasley. ,,Vorige week nog verdiende Elon Musk 5,15 miljard euro op één dag. Eén dag!” Musks vermogen wordt geschat op 197,8 miljard euro. Hij is daarmee de rijkste man ter wereld. Volgens de redenatie van Beasley zou een donatie van twee procent van Musk het voedselprobleem wereldwijd verhelpen.

Alarmerend

,,Tijdens corona kwam er elke 17 uur een miljardair bij in de wereld. In diezelfde tijdspanne overleden telkens 17.000 mensen aan hongersnood. Dat is alarmerend”, vindt Beasley. ,,De vierhonderd rijkste miljardairs in de Verenigde Staten zagen hun vermogen vorig jaar toenemen met 1,8 biljoen dollar (1550 miljard euro).” Het is niet dat mensen geen geld mogen verdienen, zegt de WFP-baas. ,,Maar dat er tegelijkertijd mensen sterven aan honger terwijl er zoveel rijkdom is, is onacceptabel.”

Beasley beschrijft hoe er nu een ‘perfecte storm’ is van verschillende crises. ,,Klimaatverandering, covid-19 en conflicten als in Afghanistan zorgen ervoor dat in verschillende landen hongersnood heerst of aanstaande is.” Uit een rapport van het Wereldvoedselprogramma deze week blijkt dat de helft van de Afghaanse populatie, 22,8 miljoen mensen, honger lijdt. Het land balanceert op het randje van een humanitaire crisis, met 3,2 miljoen kinderen onder de vijf jaar die risico lopen om ondervoed te raken.

Humanitaire organisaties als het Wereldvoedselprogramma hebben grote problemen om mensen in nood te bereiken. Landen als Afghanistan en Ethiopië zijn te gevaarlijk of laten geen hulpverleners toe. ,,Ik weet niet waar we het voedsel vandaan moeten krijgen. We hebben geen brandstof, geen geld om onze mensen te betalen en we krijgen onze vrachtwagens niet op de juiste plekken.”

Musk en Bezos hebben nog niet op de oproep gereageerd. Musk ondertekende in 2012 de Giving Pledge, een initiatief waarbij de rijken beloven minstens de helft van hun vermogen aan goede doelen te schenken, tijdens hun leven of na hun dood.

