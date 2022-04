Wereldwijd geschokte reacties op berichten uit Boetsja: ‘Dit is volkerenmoord’

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne: massaslach­ting in voorstad Kiev, EU-baas wil na ‘gruwelen’ meer sancties tegen Rusland

Russische troepen hebben volgens de Oekraïense regering een ‘massaslachting’ aangericht in Boetsja, een voorstad van Kiev. Volgens de burgemeester zijn er al zeker 300 lijken gevonden. De autoriteiten spreken van oorlogsmisdaden en ‘volkerenmoord’. Voorzitter Charles Michel van de Europese raad wil meer sancties tegen Rusland vanwege de ‘gruwelen’ en is geschokt door beelden van lijken op straat. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier het vorige liveblog terug.

17:12