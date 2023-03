Westen stuurt voor miljarden aan wapens naar Oekraïne: is dat de prijs voor vrede?

Brusselse politie alert vanwege dreiging aanslag in metro

De Belgische politie- en veiligheidsdiensten zijn extra waakzaam na een anonieme dreiging met een aanslag in de Brusselse metro, dit bevestigt de federale politie na meldingen in verschillende media. Het metronetwerk is gedurende de nacht daarom volledig onderzocht. Er is niets verdachts aangetroffen.