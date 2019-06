Weten deze mensen meer over het neerhalen van MH17?

Volledig scherm Oleg Ivannikov © Privéfoto Oleg Ivannikov, kolonel van de inlichtingendienst

Ivannikov (52) is kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst GRu en zou in 2014 namens die dienst op missie zijn geweest in de regio Luhansk (Oost-Oekraïne). Daar coördineerde hij de samenwerking tussen pro-Russische rebellen, Russische milities en huurlingen van de militaire firma Wagner.



In 2016 maakte het JIT een aantal telefoontaps uit juli 2014 openbaar waarop iemand met de codenaam ‘Orion’ zegt dat hij in het bezit is van een BUK-raket. In een ander gesprek zegt hij: ,,We hebben een BUK, we schieten ze naar de hel.” Onderzoekscollectief Bellingcat meldde vorig jaar na lang speurwerk dat Oreon, die een typische hoge stem heeft, kolonel Oleg Ivannikov moet zijn. Waar de kolonel toen uithing, was onduidelijk. Mogelijk was hij op een nieuwe missie in Syrië, waar de Russen president Assad steunen.

Volledig scherm Sergej Moetskajev © Archive Sergej Moetskajev, commandant van de 53e brigade

Moetskajev is de commandant van de 53e Russische Luchtafweerbrigade. Tijdens een persconferentie van het JIT in mei 2018 meldden de onderzoekers vast te hebben gesteld dat de BUK-raket die MH17 uit de lucht heeft geschoten afkomstig was van een installatie die toebehoorde aan de 53e Russische Luchtafweerbrigade.



Die brigade heeft zijn thuisbasis in de stad Koersk, maar in de weken voorafgaand aan de MH17-ramp is op sociale media-beelden te zien hoe een colonne voertuigen van de brigade zich richting de Oekraïense grens beweegt. Een van die voertuigen is de bewuste BUK-installatie die later in Oost-Oekraïne is gesignaleerd.



Kan een colonne voertuigen mét raketten oorlogsgebied in gaan zonder dat de commandant van de brigade daarvan weet? Toen tv-programma Nieuwsuur Moetskajev een paar weken geleden benaderde tijdens een militaire parade in Koersk, wilde hij de verslaggever niet te woord staan.

Igor Girkin, militair commandant van de rebellen in Oekraïne

Girkin (48), in Oekraïne beter bekend als Igor Strelkov, was op 17 juli 2014 militair commandant van de pro-Russische rebellen in de regio Donetsk. Nadat MH17 neer was geschoten, meldde de Russische staatsburger op Facebook dat er een Oekraïens militair toestel was neergehaald. Hij is door een groep nabestaanden voor een Amerikaanse rechter gesleept in een zaak die speelde om honderden miljoenen dollars schadevergoeding.

Volledig scherm Igor Girkin (met achter hem Aleksandr Borodaj, zie verderop in dit artikel) © EPA

Aleksandr Borodaj, rebellenleider in Oekraïne

Borodaj was in 2014 de ‘premier’ van de pro-Russische separatisten in heel Oost-Oekraïne. Daarbij werkte hij samen met de hierboven genoemde Girkin. Een maand na de MH17-ramp trad hij af. Volgens RTL Nieuws, dat hem onlangs interviewde in Moskou, leidt hij nu een organisatie die steun verleent aan pro-Russische oorlogsveteranen uit het Oekraïense strijdgebied. Borodaj zei in het interview zich ‘absoluut geen zorgen te maken’ over een eventuele rechtszaak. Hij zegt dat de rebellen helemaal geen BUK-raket hadden en dat de foto’s die dat bewijzen nep zijn.

Volledig scherm Aleksandr Borodaj (midden, blauw colbert), premier van de zelfuitgeroepen Volksrepubliek Donetsk draagt in 2014 de zwarte dozen van het rampvliegtuig MH17 van Malaysia Airlines over aan een Maleisische delegatie. © EPA

Sergej Doebinski, voormalige Russische inlichtingenofficier

Doebinski, bijgenaamd Khmury (de sombere) en Sergej Petrovski, is een voormalige Russische inlichtingenofficier. Ook zijn naam is te horen op telefoongesprekken die door de Oekraïense geheime dienst zijn afgeluisterd, waarin over de BUK wordt gesproken. Hij zou in 2014 en 2015 het hoofd van de inlichtingendienst zijn geweest in de ‘volksrepubliek’ Donetsk. Op een van de telefoongesprekken, na het neerhalen van MH17, zegt hij: ,,Dat waren wij niet, dat was dat tuig uit Moskou.”

Volledig scherm Sergej Doebinski © -

Nikolaj Fjodorovitsj Tkatsjov, Russische generaal

Een Russische generaal die de afgelopen jaren Hoofdinspecteur van het Centrale Militaire District van Rusland was. Volgens Bellingcat was hij de man die, onder codenaam Delfin (Dolfijn), telefoongesprekken voerde met Oleg Ivannikov, alias Oreon, over de aanwezigheid van de BUK in Oost-Oekraïne.