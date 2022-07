WHO meldt twee doden in Afrika door apenpokkenvirus

Twee mensen zijn overleden aan het apenpokkenvirus sinds de laatste update van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), anderhalve week geleden. Dit jaar zijn nu in totaal drie mensen gestorven door het virus.

Alle drie de doden kwamen volgens de WHO uit Afrika. In de laatste anderhalve week zijn de apenpokken opgedoken in negen nieuwe landen. Daarmee komt het totaal op 58 landen in de wereld. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 6000 gevallen van apenpokken gemeld, waarvan 80 procent in Europa. In Nederland werd vorige week gemeld dat er 352 mensen zijn met het virus. Vandaag komt het RIVM met nieuwe cijfers.

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaan blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet ernstig ziek van een infectie.

Steeds grotere zorgen

Experts maken zich steeds meer zorgen. Later deze maand houdt de WHO een bijeenkomst om te kijken of de wereldwijde crisissituatie moet worden uitgeroepen om de uitbreiding van de apenpokken tegen te gaan. In Nederland pleiten virologen ondertussen voor het vaccineren van de risicogroep hier: mannen die seks hebben met mannen.

Nu krijgen mensen alleen een vaccin als ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is. Maar om het virus beter tegen te houden, kan het belangrijk zijn om de groep met het hoogste risico preventief te vaccineren, stelt hoogleraar Infectieziekten Chantal Bleeker-Rovers van het Radboudumc. Zij zit in een speciaal deskundigenberaad, dat dit aan het kabinet adviseert.

,,Zeker als het moeilijk is om alle hoogrisicocontacten tijdig in beeld te krijgen, kan preventieve vaccinatie een belangrijke bijdrage leveren aan het indammen van deze uitbraak.”