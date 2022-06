WHO zoekt nieuwe naam voor apenpokken, ‘deze naam is discriminerend’

Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat op zoek naar een nieuwe naam voor de ziekte apenpokken. De huidige naam werd onlangs door een groep wetenschappers als ‘discriminerend en stigmatiserend’ bestempeld. In Nederland zijn inmiddels 80 besmettingen vastgesteld.

Volgens de groep wetenschappers ‘hebben media en wetenschappers in groeiende mate de neiging te stellen dat de apenpokken-uitbraak begonnen is in (West-)Afrika'. ,,Maar de oorsprong van de huidige, wereldwijde uitbraak is nog niet bekend, er is zelfs steeds meer bewijs dat de uitbraak, over verschillende continenten, al langer gaande is dan tot nu toe werd gedacht”, schrijven ze. Er is daarom, volgens de groep, behoefte aan een naam die niet verwijst naar een specifieke regio en die ‘niet-discriminerend en niet-stigmatiserend is'. De wetenschappers geven daarbij als voorbeeld de officiële naam voor het corona-virus: Sars-CoV-2.

Volgens de Britse omroep BBC heeft de WHO daarom besloten samen met een groep experts naar een nieuwe naam voor de apenpokken te zoeken.

Noodcommissie

De wereldgezondheidsorganisatie roept volgende week donderdag ook haar noodcommissie bijeen om te beoordelen of de uitbraak van apenpokken een internationaal gevaar voor de volksgezondheid vormt. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau van de VN-organisatie, dat momenteel alleen geldt voor Covid-19 en polio.

De WHO liet dinsdag weten dat er dit jaar inmiddels 1600 bevestigde besmettingen met het apenpokkenvirus zijn geregistreerd. De ziekte is inmiddels in 39 landen vastgesteld. In Afrika zijn tot dusver 72 personen overleden, in Europa en de andere nieuwe besmettingshaarden nog niemand.

Nederland: 80 gevallen

In Nederland zijn tot nu toe tachtig gevallen van apenpokken vastgesteld, meldt het RIVM dinsdag. Dat zijn er twintig meer dan bij de vorige melding van het instituut, vorige week donderdag.

In bijna twee weken is het aantal gevallen verdubbeld. ,,Een groot deel van de mensen die positief testen zijn mannen die seks hebben met mannen”, aldus het RIVM. Gezondheidsdiensten benadrukken wel dat iedereen apenpokken kan krijgen na nauw contact met iemand die is besmet. Zo liepen in Engeland ook een vrouw en een kind het virus op. Hoe de verspreiding van de apenpokken precies plaatsvindt en welke risicogroepen dus moeten worden gewaarschuwd, wordt nog uitgezocht.

Geen massale inenting

De WHO is momenteel geen voorstander van massale inenting. Risicogroepen zouden het gewone pokkenvaccin kunnen krijgen, dat vermoedelijk ook effectief is tegen de apenpokken. De Europese Unie heeft meer dan 100.000 doses besteld in Denemarken. Nederland heeft een eigen voorraad.

Viroloog Ab Osterhaus vertelde bij Op1 over het apenpokkenvirus dat door nog onbekende redenen oprukt in Europa: