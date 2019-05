Widodo officieel winnaar presidentsverkiezing Indonesië

Twee doden door enorme explosie die Duits huis compleet verwoest

19:41 Bij een enorme explosie in een huis in het Duitse Rettenbach am Auerberg, ten zuidwesten van München, zijn gisteravond twee doden gevallen. Het gaat om een 7-jarig meisje en haar 42-jarige vader die vannacht door reddingswerkers werden gevonden, zo bevestigde de politie.