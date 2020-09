Wie is er bang voor Rusland? Een derde van jullie!

Met de Troonrede is de verkiezingscampagne wel afgetrapt. Het zal de komende maanden vooral over binnenlandse aangelegenheden gaan, terwijl het buitenland toch meer en meer aanwezig is in wat hier gebeurt. Best opmerkelijk voor een handelsnatie. Want hoe bijvoorbeeld om te gaan met het Rusland van Vladimir Poetin? Wat vinden we daarvan?