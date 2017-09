Wie is toch de favoriete presentatrice van Noord-Korea?

De presentatrice is eigenlijk sinds 2012 op pensioen, maar wordt nog steeds gevraagd om nieuws over belangrijke gebeurtenissen aan te kondigen. Zo heeft ze in 2016 de verschillende nucleaire testen gemeld. Twee maanden geleden nog mocht ze de lancering aankondigen van een intercontinentale ballistische raket. Toen ze nog actief was, mocht de presentatrice in 1994 het overlijden van de stichter van het land, Kim Il-Sung, melden en in 2011 de dood van zijn zoon Kim Jong-Il.



Ri Chun-Hee staat erom bekend het nieuws met veel emotie voor te lezen, soms zelfs boos of met een traan. Vooral als het gaat over leider Kim Jong-Un steekt ze haar trots niet onder stoelen of banken. Ri kondigde vandaag het nieuws over de waterstofbom dan ook met een brede glimlach aan. Ze zei met veel trots dat de test 'volkomen geslaagd' was.