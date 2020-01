Wie was Irans meesterstrateeg Qassem Soleimani?

Libanese Hezbollah roept op tot wraak op de VS

10:45 De Libanese sjiitische beweging Hezbollah heeft opgeroepen waar ook ter wereld de ‘grote Amerikaanse misdaad’ te wreken. De beweging doelt op de moordaanslag waarmee de VS met drones onder anderen de Iraanse generaal Qassem Soleimani uit weg ruimden op het terrein van het vliegveld van Bagdad. Soleimani was naar verluidt net met een vliegtuig uit Syrië of Libanon aangekomen.