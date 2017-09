Windsurf-team NL: niet prettig die raketten maar we maken ons niet druk

,,Hebben jullie een luchtalarm gehoord", vraagt Dorian van Rijsselberghe hardop aan de rest van het Nederlandse windsurfteam als deze krant hem belt over de Noord-Koreaanse raket die vanmorgen vroeg over het Japanse eiland Hokkeido vloog. Geen van de Nederlanders blijkt iets te hebben gehoord. Ze vragen zich af of in hun regio - de kustplaats Enoshima - überhaupt een alarm is afgegaan . ,,Wij zitten hier nogal afgelegen op een uurtje van Tokio. Het gebied waar de raket overkwam, is verder naar het noorden", zegt Van Rijsselberghe.

Meegekregen hebben zijn teamgenoten en het nieuws over de jongste raketlancering van de Noord-Koreanen wél. ,,Je ziet het telkens op het televisienieuws. We kunnen er jammer genoeg geen gesprekken over voeren met de Japanners omdat we geen Japans spreken. Als je er goed over nadenkt, is het natuurlijk knettergek van beide kanten (Noord-Korea en de reacties van Zuid-Korea en Amerika) maar we maken ons er niet druk om. Die over vliegende raketten zijn natuurlijk niet prettig maar wat kunnen we eraan doen," zegt de voormalig wereldkampioen (2011) en tweevoudig olympisch kampioen (2012 en 2016) in de RS:X-klasse.

De Nederlanders staan aan de vooravond van het WK Windsurfen in de RS:X-klasse, dat morgen begint, en liggen niet wakker van de overvliegende raketten uit Noord-Korea. ,,We zijn net gemasseerd, gaan zo een hapje eten en daarna lekker slapen", besluit Van Rijsselberghe.

Lucht- en telefoonalarm

In noordelijker gelegen delen van Japan klonk vanmorgen vroeg wél het raketalarm. Zelfs tweemaal in zeven minuten, vertelt een Amerikaanse toerist in Toyako bij Hokkeido terwijl de sirenes buiten zijn kamer nog loeien. ,,Ik werd wakker van een heel hard geluid op mijn mobiele telefoon. Het blokkeert al het andere geluid op je toestel. Ik zag een tekstbericht maar begreep niet wat er stond omdat het in het Japans was geschreven. En toen was dit luchtalarm hoorbaar in de hele stad. De eerste keer om 07.00 uur, de tweede keer om 07.07 uur. Ik heb het bericht vertaald met mijn telefoon en het betekent: Zoek een schuilplek in een kelder, Noord-Korea heeft zojuist een raket afgevuurd. Crazy", getuigt Matthew Galat in een zelfgemaakt filmpje op Facebook (zie hieronder).

Miljoenen Japanners zaten vanmorgen aan het ontbijt toen de publieke omroep NHK naar een zwart scherm overschakelde met de woorden 'burgerveiligheidsinformatie' en 'raketlancering'. Een presentator riep mensen op dekking te zoeken in een stevig gebouw of een ondergrondse locatie.

Guam