Winkelier verscheurt lot dat 65 miljoen euro waard blijkt

'Schokkende' begrafenis­re­cla­me doet stof opwaaien in Londen

12:32 Vervoersorganisatie Transport for London (TfL) bant een advertentiereeks van het Engelse bedrijf Beyond, uit vrees dat ze te schokkend zou zijn. De reclameboodschappen van de prijsvergelijker van uitvaarten maakten echter al heel wat los op sociale media. 'We willen het taboe om te praten over de dood doorbreken', meldt het bedrijf.